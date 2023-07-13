عالم زلازل يحذر من هزة أرضية شديدة تضرب تركيا: قوتها أكثر من 7 درجات

كشف هالوك إيدوغان، أستاذ علم الزلازل، وعضو مجلس علماء إسطنبول، عن توقع العلماء وقوع زلزال قوي قوته ستكون أكثر من 7 درجات في إسطنبول وبحر منطقة مرمرة.

وكشفت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، بيانا للعالم ناسي جورور عضو مجلس علماء إسطنبول حول الزلزال المحتمل في إسطنبول سيمتد لأحد فروع صدع شمال الأناضول في بحر مرمرة قريبا من ساحل إسطنبول.

وأوضح إيدوغان لوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، أنه بحسب التنبؤات فسيكون هناك تفعيل الصدع في بحر مرمرة وسيكون الزلزال قويا، واحتمال حدوث هذا الزلزال بحلول عام 2030 يصل إلى 50%، الدراسة تم التوصل إليها بناء على دراسة 2000 عام من تاريخ الزلازل في هذه المنطقة.

توقعات بحدوث الزلزال

وتابع: «لا يوجد شيء جديد في كلمات جورور، فمن وقت لآخر يذكر العلماء الجمهور بمثل هذا التهديد، ليس هناك هدف للتخويف، نحن فقط نذكّر الناس بالاستعداد لمثل هذه الكارثة، وتتخذ السلطات ما يلزم من تدابير مسبقة لتقليل الضرر المحتمل في المستقبل، الناس يميلون إلى النسيان بسرعة».

تأثير الزلزال

وأشار العالم أن البلاد وضعت عددا كبيرا من السيناريوهات للتطور المحتمل للأحداث، وبين أن هذا الزلزال سيؤثر على اقتصاد تركيا بنسبة 35%، متابعا: «سيؤثر زلزال في بحر مرمرة على الفور على سبع مقاطعات يبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة، ومن الصعب حتى تخيل مقدار الضرر الذي سيحدث، سيؤثر الزلزال على سكان تيكيرداغ وجاناكالي ويالوفا وبورصة ومدن أخرى، الكارثة ستؤثر على المنطقة بأكملها، وستكون واسعة النطاق».