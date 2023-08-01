«جنوب الوادي» تناقش استعدادات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

ناقش الدكتور أحمد عكاوي، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي، استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، وذلك بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة، وياسر الواعي مدير عام المدن الجامعية، والمهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية ومسؤولي التسكين بالمدن الجامعية.

خدمات المدن الجامعية

وأشار «عكاوي» الى أن جامعة جنوب الوادي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر، لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.

وأوضح، أنه يتم العمل على الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من اعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مباني المدن الجامعية، بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة.

وأضاف، أن الجامعة حريصة على توفير كل احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة للطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

المدن الجامعية تستقبل 5 آلاف طالب

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن المدن الجامعية تستعد من أجل استقبال حوالى عدد خمسة آلاف طالب وطالبة، وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة فأشار أنه يتم توفير مختلف سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقبولهم في المدينة الجامعية.