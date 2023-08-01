الكشف على 322 ألفا و862 مواطنا ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بالبحيرة

كشف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن إجمالي خدمات مبادرة «100 يوم صحة»، موضحا أنها قدمت خدماتها لـ322 ألفا و862 مواطنا منذ بدء الحملة وحتى الآن.

خدمات مبادرة 100 يوم صحة في البحيرة

وأكد أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في صحة المرأة لعدد 18096 منتفعة زيارة أولى و104881 زيارة دورية، وفي السمعيات لعدد 13729 والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لعدد 72236 والأورام السرطانية لعدد 105449 وصحة الأم والجنين لعدد 8544، وجرى تنفيذ الحملة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية، وعدد 32 فريق متحرك.

وأشار إلى أن هناك 16 عيادة على مستوى المحافظة لتقديم خدمة «فحص المقبلين على الزواج»، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية، والتثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي.