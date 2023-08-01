عالم أزهري لـ قناة الناس: التمييز بين الأبناء يزرع بينهم الغيرة والحقد

حذَّر الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، من عدم توزيع الأموال بين الأبناء بالتساوي، ما يعد صنفاً من التمييز بين الأبناء الذي ينتج عنه زرع الشقاق بينهم، قائلاً «هو درجة من درجات العقوق للأبناء.. بل وعقوق شديد من الآباء للأبناء والذي لا يتم التركيز عليه كما يجب بالخطاب الديني».

تحذير من التمييز بين الأبناء في العطية

وأضاف «سلامة»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «البيت»، من تقديم الإعلامية سالي سالم، والذي يُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ التمييز بين الأبناء والتفرقة في المعاملة والعطية ينتج عنه الغيرة والحقد بين الأولاد، قائلاً «لو تركت لهم مال قارون فالأفضل ترك التربية الصالحة ولا يبقى للمرء غير أهله».

زرع الغيرة بين الأبناء بهذا الفعل

وتابع عالم الأزهر الشريف، موضحاً «لو ميزت بين الأبناء ستزرع بينهم الغيرة والحقد والحسد والكره والظلم.. لا أحد سيقف مع الآخر أو سيذكرك بالخير يوماً ما رغم أنه في النهاية».

واستشهد «سلامة» بحديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم – عندما جاءه رجل ليشهده على حديقة أهداها لأحد أولاده، وكانت زوجته من اشترطت عليه هذا الشرط ليسأله نبينا الكريم، «أأعطيت سائر أولادك مثل ذلك» فأجابه «لا»، ليرد عليه النبي «فأشهد على ذلك غيري.. فإني لا أشهد على جور» أي لا أشهد على ظلم وزور وتعدي.. تظلم بقية أبناءك وتميز هذا الابن على بقية الأولاد.