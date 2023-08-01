آخر موعد للتقدم إلى وظائف التربية والتعليم في الأقصر

يستمر التقديم على الوظائف الشاغرة في مديرية التربية والتعليم لمحافظة الاقصر، التي تقع ضمن الوظائف الإشرافية في ديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية، إلى يوم 12 أغسطس الجاري، طبقا لما أعلنته بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف التربية والتعليم في الأقصر

ويتاح التقديم في عدد من وظائف التربية والتعليم في الأقصر، وهي:

مدير مدرسة بالمدارس مختلفة المراحل والمستويات والنوعيات بالإدارات التعليمية.

وكيل مدرسة بالمدارس مختلفة المراحل والمستويات والنوعيات بالإدارات التعليمية.

موجه عام (مادة - نشاط) بديوان مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

موجه عام (مادة - نشاط) بديوان مديرية التربية والتعليم بالأقصر والإدارات التعليمية من المستوى الأول

المستندات المطلوبة لوظائف التربية والتعليم في الأقصر

1. بيان حالة وظيفية موضحة به الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية إن وجدت.

2. بيان بالإنجازات مدعم بالمستندات.

3. بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة.

4. صورة من تقارير الكفاية عن آخر سنتين بتقدير فوق المتوسط على الأقل.

5. صورة شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة التي يجري التقدم إليها.

6. الدورات التدريبية اللازمة في مجال شغل الوظيفة.

7. شهادات التقدير وخطابات الشكر إن وجدت.

مواعيد التقديم

تتاح مواعيد التقديم على وظائف التربية والتعليم بالأقصر إلى يوم 12 أغسطس الجاري، عبر الرابط.