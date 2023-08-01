ما هي كلية التربية النوعية 2024؟.. تضم 6 أقسام علمية

كلية التربية النوعية موجودة في أغلب الجامعات الحكومية منها القاهرة وعين شمس، وهي مؤسسة تعليمية وبحثية وخدمية تعد كوادر متخصصة في التخصصات النوعية العامة وذوي الاحتياجات الخاصة مؤهلين تربويا وأكاديميا ومهنيا وفقا للمعايير القومية، وتجعلهم قادرين على الابتكار والإبداع والمنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا، وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته المتجددة.

رؤية كلية التربية النوعية

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن كلية التربية النوعية رائدة في الإعداد التربوي والأكاديمي والمهني وذات ميزة تنافسية محليا وقوميا وإقليميا ودوليا وقادرة على إدارة نظم التعليم والبحث والمعرفة وبناء الشخصية المتكاملة وتنمية المهارات لتلبية الاحتياجات المجتمعية المتغيرة.

أهداف كلية التربية النوعية

- إعداد المعلم النوعي التخصصي، لمراحل التعليم قبل الجامعي بمختلف مستوياته في مجالات التربية الفنية والتربية الموسيقية والاقتصاد المنزلي وتكنولوجيا التعليم والإعلام التربوي والتربية الخاصة فى التخصصات السابقة.

-إعداد الإخصائي الفني ومشرف الأنشطة المدرسية في مراحل التعليم العام في مجالات تكنولوجيا التعليم والإعلام التربوي بفروعه (الصحافة والإذاعة المدرسية، والمسرح المدرسي) والتربية الموسيقية والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي.

-إعداد الطالب في التخصصات الفنية والنوعية المذكورة ليكون مؤهلا فنياً وتربويا للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة .

-إعداد المتخصصين في المجالات النوعية المتمثلة في التخصصات السابقة والتى تتطلبها البيئة المحلية وتؤكد عليها التنمية البيئية المستدامة.

-العمل على رفع مستوى العاملين في المجالات النوعية السابقة علمياً ومهنياً من خلال البرامج المتنوعة.

-إجراء البحوث الميدانية والعلمية في المجالات التخصصية المتنوعة بهدف تطوير الفكر والممارسة في هذه المجالات.

-إبداء المشورة في مجالات عمل الكلية للهيئات والمؤسسات المختلفة.

-التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية على المستوى المحلي والعربي والدولي في معالجة القضايا التخصصية المشتركة.

-المساهمة في تطوير التعليم في المجالات النوعية باستحداث تخصصات تواكب المتطلبات المعاصرة والمستقبلية.

الأقسام العلمية داخل الكلية

- قسم التربية الموسيقية.

- قسم التربية الفنية.

- قسم الاقتصاد المنزلي.

- قسم تكنولوجيا التعليم.

- قسم الإعلام التربوي.

- قسم العلوم التربوية والنفسية «لا يمنح درجة في مرحلة البكالوريوس ويمنح في الدراسات العليا».

أقسام الكلية تنقسم إلى شعب دراسية

- قسم التربية الموسيقية: الشعبة العامة، شعبة التربية الخاصة.

- قسم التربية الفنية: الشعبة، شعبة التربية الخاصة.

- قسم الاقتصاد المنزلي: تخصص تغذية وعلوم وأطعمة، إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، ملابس ونسيج، الشعبة العامة، شعبة التربية الخاصة.

- قسم تكنولوجيا التعليم: تخصص الحاسب الآلي «شعبة عامة، شعبة التربية الخاصة»، وتخصص أخصائي تكنولوجيا «شعبة عامة، شعبة التربية الخاصة».

- قسم الإعلام التربوي: تخصص صحافة وإذاعة وتليفزيون، ومسرح.