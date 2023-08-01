تفاصيل 5 قروض لسداد مصروفات التعليم الجامعي.. تصل لـ500 ألف جنيه

يبحث كثير من أولياء الأمور عن فرص تعليم أفضل لأولادهم من طلاب الثانوية العامة، حتى يحصلون على درجة علمية عالية تؤهلم لسوق العمل، وتتيح بعض البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، تمويل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أفضل 5 قروض في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وهي بنك مصر، والتجاري الدولي، وبنك البركة، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك قطر الوطني، وفقًا لمواقع البنوك الرسمية.

قرض تمويل التعليم من بنك مصر

- الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 500 ألف جنيه، بشروط محددة.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهرا.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماً.

قرض تمويل التعليم من البنك التجاري الدولي

- قيمة القرض تصل إلى 350 ألف جنيه.

- فترة السداد تصل إلى 5 سنوات.

- قيمة القسط الشهري تصل إلى 50% من الراتب.

- سعر الفائدة 18%.

قرض تمويل التعليم من الإمارات دبي الوطني

- قيمة القرض تصل الى 100 ألف جنيه مصري.

- فترة سداد الأقساط تصل إلى 36 شهرا.

قرض تمويل التعليم من بنك البركة

- بدون حد أدنى للدفعة المقدمة.

- قيمة التمويل تصل إلى 250 ألف جنيه مصري.

- مدة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

قرض تمويل التعليم من بنك قطر الوطني

- مدة سداد القرض تصل إلى 48 شهرا.

- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

- سن العميل لا يقل عن 21 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة، عند نهاية مدة القرض.