فاروق الباز لطلاب الثانوية العامة: التفوق ليس بالمجموع

لحظات من الفرح والسعادة سيطرت على أوائل الثانوية العامة، بعد الإعلان عن نتيجتهم، فكان طموحهم دائما أن يذاع صيتهم مثل قدوتهم ومثلهم الأعلى من العلماء الكبار، الذين تركوا بصمة فارقة في المجتمع، والذي كان من بينهم الدكتور فاروق الباز، مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن.

«الباز» فضل كلية العلوم على الطب

الثانوية العامة، ما هي إلا مرحلة يجب اجتيازها بطريقة ما، إلا أنها ليس مقياسا حقيقيا لتفوق الطالب من عدمه، فهناك العديد من الطلاب المتفوقين وقعوا تحت ظرف ما منعهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في هذه السنة، كما أن الكليات لا تحدد مدى نجاح الطالب في حياته القادمة، وذلك ما حدث مع العالم الدكتور فاروق الباز، الذي فضل العلوم على الطب ليصبح أحد أهم الأشخاص في مجال الفضاء.

رسالة «الباز» لطلاب الثانوية العامة

الجد والمثابرة والكفاح، جميعها صفات يتميز بها طالب الثانوية العامة، وعن طريقهم يتحدد نجاح الطالب، وأن الجميع سيسير في طريقه على قدر قدراته، «المتفوق ليس بالضرورة أن يكون الأفضل بالمجموع في الثانوية العامة عليهم بالاجتهاد وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم» حسب ما رواه الدكتور فاروق الباز خلال حديثه لـ«الوطن».

هكذا وجه العالم فاروق الباز، رسالته لطلاب الثانوية العامة، خاصة من لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم بالحصول على مجموع عالٍ يؤهلهم لدخول الكليات التي طالما حلموا بها.

على الرغم من التفوق والنجاح الذي يحظى به البعض، إلا أن دائما ما يخفق في شيء ما، لذلك عدم الحصول على مجموع عالٍ لا يحدد مدى التفوق والاجتهاد، إذ يجب على طلاب الثانوية العامة اختيار طريقهم القادم على حسب إمكانياتهم وقدراتهم سواء المادية أو المعنوية.