تظلمات الثانوية العامة 2023 في المحافظات.. الرابط والرسوم والأماكن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس 3 أغسطس، موعدًا لبدء تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، ليتمكن الطلبة من مراجعة كراسات الإجابة الخاصة بهم ودرجاتهم، وفق إجراءات حددتها الوزارة.

وتستعرض «الوطن» خطوة بخطوة الإجراءات اللازمة لتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، ورسوم التظلم في كل مادة، فضلًا عن موعد تلقي الطلبات، ورابط التظلمات.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2023 في المحافظات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، موعد تظلمات الثانوية العامة 2023 في المحافظات، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التظلمات أمام الطلاب إلكترونيًا الخميس 3 أغسطس، وتستمر لمدة 15 يومًا.

رابط وخطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 في المحافظات

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الخطوات الآتية:

1ـ الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة من خلال الضغط هـنـا.

2ـ تسجيل الدخول بحساب الطالب لتقديم التظلم.

3- تسديد الرسوم وتبلغ 200 جنيه عن كل مادة بالمنافذ الإلكترونية المتعددة.

4- ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

5- تلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع، لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

6- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي ولولي الأمر، ثم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في المحافظات

وأتاحت وزارة التربية والتعليم أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 وهي:

1- أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية، ومطروح والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، في قطاع الإسكندرية (أ)، داخل مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

2- أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة الدقهلية والشرقية ودمياط، داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة، حيث توجد هناك لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب).

3- أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة أسيوط، وسوهاج والوادي الجديد والمنيا، داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

4 ـ أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة القاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

وتبلغ رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 لكل مادة 200 جنيه، وسيتم فحص طلبات التظلمات ورقيًا في أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بكل محافظة في المقرات القريبة من الطلاب، بدلًا من الذهاب للكنترول الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر.