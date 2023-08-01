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«التعليم» تعلن تفاصيل التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

كتب:

أميرة فكري
05:29 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 بدءا من يوم الخميس 3 أغسطس لمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه.

التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنه يتم التقديم على موقع التظلمات عبر موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة والإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

الإطلاع على الأوراق 

كما سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

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