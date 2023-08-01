عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات الماضية، بدأ عدد كبير من الطلاب البحث عن مصاريف الجامعات الخاصة والحكومية، ومن بينها مصاريف جامعة العلمين الدولية 2023-2024 والكليات المتاحة بها، والتي تعد من أحدث الجامعات في مصر.

كليات جامعة العلمين الدولية 2023-2024 والكليات المتاحة

وجاءت مصاريف جامعة العلمين الدولية 2023-2024 والكليات المتاحة طبقا لموقع الجامعة الإلكتروني كالتالي:

- كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه.

- كلية الطب 105 ألف جنيه.

- كلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

- كلية الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- كلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

- كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

- كلية الفنون 49 ألف جنيه.

- كلية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

كلية العمارة 69 ألف جنيه.

- كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

مصروفات كليات جامعة العلمين الدولية 2023- 2024

وبخلاف مصاريف جامعة العلمين الدولية 2023- 2024 والكليات المتاحة، تتميز الجامعة بوجود العديد من الكليات العلمية والأدبية من بينها كليات في تخصصات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات وعلوم هندسة الحاسب، والعمارة، والعلاج الطبيعي، والفنون، وهندسة الإنتاج، والتمريض، والإنتاج الإعلامي، والعلوم الإدارية، والدراسات الإجتماعية، والدراسات القانونية، واللغات التطبيقية، والزراعة الصحراوية.

مميزات جامعة العلمين الدولية 2023-2024 والكليات المتاحة

وتقع جامعة العلمين الدولية 2023، والتي جرى افتتاحها عام 2020، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في قلب مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي الغربي، ويوجد بها سكن للطلاب المغتربين، كما تتميز الدراسة بها بالتركيز على الجانب العملي والنظري، بالإضافة إلى وجود أحدث أجهزة وطرق تدريس علمية حديثة يستفيد منها الطلاب.