مصرع طفل غرقا في ترعة «أبو دياب» بالبحيرة

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة أبو دياب التابعة لقرية كفر بولين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق طفل في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة طفل غرق بترعة أبو دياب بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ودفعت بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة، وتبين أنها لطفل يدعى علاء أبو العنين خلف الله، 9 سنوات، مقيم قرية كفر بولين، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.