مصاريف كلية الصيدلة جامعة السادات لعام 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

تشغل مصاريف كلية الصيدلة جامعة السادات لعام 2023، الطلاب في القسم العلمي شعبة «علوم»، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وذلك لما تضمه من أقسام متعددة، وكان الحد الأدنى للقبول بها خلال العام الماضي 370 درجة، والعام قبل الماضي 363 درجة.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة السادات لعام 2023

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل المعلومات عن مصاريف كلية الصيدلة جامعة السادات لعام 2023، والتي بلغت العام الماضي 1300 جنيه، بالإضافة للأقسام والأوراق المطلوبة.

أقسام كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات لعام 2023

وتضم كلية الصيدلة جامعة السادات بالمنوفية، 8 أقسام علمية، وهي «قسم الكيمياء الصيدلية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية، التكنولوجيا الصيدلية، قسم العقاقير، قسم الميكروبيولوجيا، الأدوية والسموم، وقسم الصيدلة الإكلينيكية».

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات 2023

وحددت كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات العام الماضي، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية، على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.