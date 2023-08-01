رسالة دكتوراه في جامعة المنوفية حول معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها 

حصلت أمل محمد جمال الكومي، الباحثة بكلية العلوم جامعة المنوفية، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف عن رسالة الدكتوراه التي ناقشتها تحت عنوان «دراسة كفاءة مركبات كيميائية صديقة للبيئة في إزالة المعادن الثقيلة والملوثات البيولوجية من مياه الصرف الصحي بوسط الدلتا».

استخدام نظام حيوي نشط لمعالجة مياه الصرف الصحي

وقالت الباحثة إن هذا العمل يهدف إلى استخدام نظام حيوي نشط «DHS» لمعالجة مياه الصرف الصحي، بهدف الوصول إلى مواصفات مياه صرف صحي جيدة يمكن إعادة استخدامها في الأغراض الزراعية وزراعة محاصيل صناعية ذات عائد قصير الأجل، في وجود مترابطات مخلبية تساعد فى معالجة العناصر الثقيلة من مياه الصرف الصحى الآدمي.

درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة للرسالة من كل من الدكتور عبده سعد الطبل، أستاذ الكيمياء غير العضوية بجامعة المنوفية، والدكتور جمال عويس السيد، أستاذ الكيمياء التحليلية بجامعة بنها، والدكتور صديق عطية صديق، أستاذ الكيمياء غير العضوية بجامعة الزقازيق، والدكتور هدى عبدالحكم بيومي، أستاذ الكيمياء غير العضوية بجامعة البنات عين شمس.