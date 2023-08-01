عقب الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، تشغل مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة قطاعا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة، التي انطلقت الدراسة فيها قبل عام بعد إنشائها على مساحة 18 فدانا، على طريق مصر إسكندرية الزراعي في قرية طوخ طنبشا.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة

وتستعرض «الوطن» مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة، وفقا للمعلن رسميا من إدارة الجامعة العام الماضي، حيث يبلغ تكلفة برنامج «تخطيط وتشييد المدن الذكية» 50 ألف جنيه، وبالنسبة لبرنامج «إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة» فتكلفته 40 ألف جنيه، وفق المعلن رسميا من إدارة الجامعة.

الكليات المتاحة في جامعة المنوفية الأهلية 2023- 2024

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إضافة 11 برنامجا جديدا للطلاب بعد صدور القرار الوزاري بالموافقة على إضافة هذه التخصصات، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسعار البرامج الجديدة خلال ساعات في بيان رسمي.

وأضاف أن كليات جامعة المنوفية الأهلية الجديدة 2023 - 2024 هي طب وجراحة الفم والأسنان، وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي «برنامجي ذكاء الآلة وعلوم البيانات»، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية «برنامجي تكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا علوم الاشعة والتصوير الطبي»، والتمريض، والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري والعلوم الإنسانية والاجتماعية برنامج الترجمة التخصصية واللغة الإنجليزية.