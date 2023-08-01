ضبط شخصين بحوزتهما ذهب خام بقيمة 130 مليون جنيه في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين «سائق، تاجر مصوغات ذهبية له معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان حال استقلالهما سيارة ملك الثاني بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، وبحوزتهما 42 سبيكة ذهبية مختلفة الأحجام «غير مدموغة» وزنت 53,371 كيلوجرام، وتقدر قيمتها المالية بـ130 مليون جنيه مُخبأة داخل السيارة.

وبمواجهتهما قرر تاجر المصوغات قيامه بجمع الذهب من الأشخاص الذين يستخرجونه عن طريق التنقيب غير المشروع وتحويله إلى سبائك ذهبية وأنه كان في طريقه للقاهرة لتحديد عيارها وبيعها لتجار المصوغات الذهبية.

اعترافات قائد السيارة

كما أقر قائد السيارة بأن مالك السيارة أحضره لقيادتها من أسوان للقاهرة مقابل أجر متفق عليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والاتجار بها بالمخالفة للقانون.