قائمة الفائزين بعضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية.. أبرزهم حلمي عبدالباقي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، أسماء الأعضاء الـ12 الذين تم انتخابهم لمجلس دورة 2023-2027.

نتيجة انتخابات عضوية نقابة الموسيقيين

وفاز بعضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كل من «حلمي عبد الباقي، أحمد محمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، خالد بيومي، أحمد العيسوي، نادية مصطفى، منصور هندي، محمد عبد الله، محمد صبحي، علاء سلامة، عاطف إمام، علي عبد الحليم».

وتنافس على مقاعد مجلس نقابة الموسيقيين، 31 مرشحا، وهم الفنان حلمي عبد الباقي، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، علي الشريعي، منصور هندي، د محمد عبد الله، عادل شمس، خالد بيومي، د علاء سلامة، د. شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي، محمد المحلاوي، محمد السعيد، عمر الخولي، خالد الغول، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة، د عادل مصطفى، د.عاطف إمام، عامر العجينى، على الشريعى، حسام عزت، أيمن أمين، أيمن سالم، أسامة محمد حسن، رضا رجب.

وجرت الانتخابات في أكثر من مقر انتخابي بأكثر من محافظة مصرية.