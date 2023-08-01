بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي في الكيلو 41 اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة ونقلوا جميعاً إلى مستشفى العامرية ،وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة أسامة حمدي شحاتة، 27 سنة، أسامة جابر إبراهيم، 28 سنة، عرفة محمد عبدالرزاق، 47 سنة، جمال هاشم ضيف، 34 سنة، محسن يحيى محمد، 29 سنة، حازم حلمي شحاتة، 26 سنة، جميعهم مقيمون بمركز أبو حمص، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون جميعا إلى مستشفى العامرية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.