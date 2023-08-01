فريق مسير يفوز بخماسية على منشأة عباس في دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

أسفرت لقاءات اليوم الثالث من الأسبوع الثاني لدوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز فرق «مسير، وروينة، ونشرت»، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة التي جرت في تمام الخامسة عصرا على ملاعب مراكز شباب «المنشأة الكبرى، والرملة، وأبو زيادة» بالدوري في نسخته العاشرة، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات ودعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج مباريات اليوم

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ نتائج مباريات اليوم تميزت بكثرة عدد الأهداف والحماس من اللاعبين، واهتزت شباك الملعب بخمسة أهداف مقابل لا شيء لصالح فريق مسير أمام منشأة عباس، وهو الأمر الذي تكرر بالنتيجة ذاتها لصالح روينة على حساب فريق دمرو، وبهدفين مقابل هدف واحد انتهى لقاء الروضة ونشرت لصالح الأخير.

مباريات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتلتقي فرق المجموعة الرابعة، غدا الأربعاء، ضمن مباريات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، في الأسبوع الثاني من عُمر الدوري، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.