«العالم علمين» يدعم «حياة كريمة» بصافي الأرباح والحفلات المجانية (ملف خاص)

فى قرار غير مسبوق، وخطوة اجتماعية رائدة لاقت إشادة واسعة، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التبرع بصافى عوائد مهرجان العلمين إلى مبادرة «حياة كريمة»، المبادرة التنموية الأبرز فى مصر، والرائدة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، التى يستفيد منها نحو 58 مليون مواطن على مستوى الجمهورية من سكان وأهالى القرى الأكثر احتياجاً.

وقالت الشركة المتحدة فى بيانها أمس الأول، إن هذا التبرع يأتى إيماناً منها بالدور الذى تلعبه مبادرة «حياة كريمة» فى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجاً.

وجاءت هذه الخطوة بعد النجاح الكبير، الذى حققه مهرجان العلمين فى دورته الأولى، تحت شعار «العالم علمين»، الذى يهدف إلى الترويج للسياحة المصرية، ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضاً زيادة فرص الاستثمار، وبالتالى توفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة فى الثقافة والفن والرياضة.

وأشاد سياسيون ونواب وشخصيات عامة وفنانون ومثقفون بهذه الخطوة الرائدة، مثمّنين الاتجاه الاجتماعى الذى تحذوه الشركة المتحدة، ودورها فى دعم المبادرات المجتمعية، كما أكدوا أن هذا النهج بمثابة نموذج يُحتذى به فى العدالة الاجتماعية، حيث يضمن أن تتحول عوائد المهرجان الضخم الذى استضافته واحدة من مدن الجيل الرابع الحديثة فى مصر إلى أوجه مختلفة من المساعدات والدعم للقرى الأكثر احتياجاً فى جميع ربوع الجمهورية.