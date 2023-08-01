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مسلم: تحويل أرباح مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة» يؤكد تكامل مؤسسات الدولة

كتب:

محمد أيمن سالم
07:42 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الدكتور محمود مسلم

الدكتور محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ تبرع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأرباح مهرجان العلمين قرار جريء، يؤكد التكامل بين مشروعات الدولة، مشيرًا إلى أنّ مهرجان العلمين حقق نجاحًا كبيرًا، وطفرة سياحية تؤكد أنّ مصر أساس الفن والتطور، وأن العلمين منطقة صاعدة في مصر.

وأضاف «مسلم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية صدى البلد، أنّ مهرجان العلمين أحدث طفرة في مدينة العلمين، ما يؤكد صحة رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما كلف بتحويل المنطقة من أرض ألغام إلى أرض نابضة بالحياة، مؤكدا: «قرار المتحدة بدعم حياة كريمة يستهدف 60 مليون مصري في الريف من خلال أعمال التنمية».

مدينة العلمين لها تأثيرات إيجابية

وأشار إلى أنّه لا توجد مجتمعات خالية من الفقراء لكن نسبتهم مختلفة، موضحا أنّ مدينة العلمين لها تأثيرات إيجابية من حيث توفير فرص العمل بجانب كونها منطقة سياحية.

وأوضح مسلم أنّ من كان يتحدث عن العلمين بسوء أصبح الآن غير قادر على النقد، لتوافر المشروعات والتطوير والمباني والجامعات والمستشفيات والمدن الذكية، والشركات في العلمين الجديدة.

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بقلم محمد أيمن سالم