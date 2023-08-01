«المتحدة»: التبرع بعوائد مهرجان العلمين لحياة كريمة تخفيفا عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق النائية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التبرع بصافى عوائد مهرجان العلمين إلى مبادرة «حياة كريمة»، المبادرة التنموية الأبرز فى مصر، وذكرت في بيان لها أن هذه المبادرة تأتى تخفيفاً عن كاهل المواطنين فى الريف والمناطق العشوائية.

وتواصل الشركة المتحدة تقديم سلسلة مُمتدة من الإنجازات، ضمن خُطط وأفكار ضخمة، تُحقق أرقاماً قياسية فى المنظومة الإعلامية والفنية، ليس على مستوى مصر فحسب، بل فى الوطن العربى كله، وذلك وفقاً لدراسات وأبحاث تسعى بها نحو الريادة، كان أحدث وليد فيها مهرجان العلمين الترفيهى، الذى تستضيفه مدينة العلمين الجديدة، حتى نهاية أغسطس الجارى، ويُعتبر أكبر وأهم مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط، بمُشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء.

راغب علامة: «العلمين» تحفة فنية مصرية جديدة

وساهم المهرجان فى جذب أنظار الجمهور من مختلف دول العالم نحو العلمين، لاسيما أنّ هناك فعاليات فنية ورياضية متميزة، منها حفلات لكبار النجوم، مثل راغب علامة، الذى قال لـ«الوطن»: «لا أستطيع أن أصف فرحتى وأنا أشدو وأغنى للجمهور المصرى والعربى على أرض هذه المدينة الجميلة، التى أرى أنها تحفة فنية مصرية جديدة، وكل الشكر للقائمين على هذا المهرجان والصرح الكبير، وبالتحديد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى وفرت لنا كل ما احتجناه لكى نقدم حفلاً غنائياً شيقاً، استطعنا من خلاله إسعاد الجمهور، فأنا أشدو فى مصر منذ ما يقرب من 40 عاماً، وغنيت فى كل مسارحها، وشرفت هذه الأيام بأن أقف على مسرح جديد بتلك المواصفات العالمية».

أحمد سعد: شكراً بلدى الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين

وأعرب الفنان أحمد سعد عن سعادته البالغة لإحياء حفلٍ غنائى ضمن فعاليات المهرجان، حيث قال: «حلم من أحلامى تحقق فى مهرجان العلمين الجديدة شكراً بلدى الحبيب مصر على دعم الفن والفنانين واحترام الجمهور المصرى والعربى بإقامة حفل كبير وعظيم زى ده».

نشوى مصطفى: كيان عظيم يهتم بإنتاج فن راقٍ

وحققت «المتحدة» إنجازات ضخمة، لاسيما فيما يتعلق بالمنظومة الفنية، مثل «حفل الأساتذة» الذى قدمته بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية والفنان مدحت صالح، ولاقى الحدث إشادات جماهيرية واسعة، منها إشادة الفنانة نشوى مصطفى، التى قالت: «أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فهذا الكيان عظيم ويهتم بإنتاج فن راق يناسب قيمة مصر الحقيقية، ونقل قناة الحياة للحفل كان مبهراً للغاية، التصوير بأعلى درجات الرقى والاحترافية، وهذا النوع من الحفلات يذكرنا بالأساتذة المصريين الكبار الذين صنعوا تاريخ الفن المصرى، لدينا فن مصرى عظيم وشعب متذوق عظيم».

جاسمين طه: تؤمن بفكرة التراث المصرى

وأكدت الإعلامية جاسمين طه زكى أن الشركة المتحدة مؤمنة بفكرة التراث المصرى، سواء الموسيقى أو الفنى، وذلك يشكل الوعى لدى الشباب، وأن فكرة «الأساتذة» تعتبر عبقرية لأن إحياء الموسيقى المصرية والعربية بصورة أوركسترالية شىء مهم للغاية لأنه يجذب إليه نسبة كبيرة جداً من الشباب وهذا هو المطلوب.

وحققت «المتحدة» إنجازات واسعة فى ملف الدراما التليفزيونية، وهو ما لاحظه الجمهور، لاسيما مع عودة الأعمال الدينية والتاريخية، التى غابت طويلاً عن الشاشة، ولاقى هذا الملف إشادات من قبل المُشاهدين والعاملين بالمنظومة الفنية بشكلٍ عام.

وأضاف طارق الشناوى أن هناك تطوراً فى إنتاج الأعمال الدرامية من قبل الشركة المتحدة، وبها ثراء وتنوع خاصة فى جانب الأعمال الوطنية المميزة، متابعاً أنّ «المتحدة تحررت بنجاح مؤخراً من مأزق المسلسلات ذات الـ30 حلقة، خصوصاً التى يرتبط بها شهر رمضان، من خلال تقديم تنوع فى عدد الحلقات ما بين الـ30 والـ15 حلقة، وكذلك الـ10 حلقات، بعد أن كانت هناك معاناة لبعض الكتاب والمؤلفين واضطرارهم لملء مساحات بعض الأعمال على حساب ما يقدمه من مضمون، ولم يعد هناك التزام برقم «30» طالما لا يوجد ضرورة درامية لذلك».

وقطعت «المتحدة» شوطاً كبيراً فى عودة ملف إعلام الطفل، بعد سنوات طويلة من التوقف، وقدمت أعمالاً حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، مثل «يحيى وكنوز» و«المحمية»، حيث كان يرى الكثير أن «الطفل المصرى كان بحاجة شديدة لأعمال تخاطب أولادنا بلغتنا وثقافتنا، بحيث لا تُفرض علينا أعمال مستوردة من الخارج، وتفرض قيماً ومصطلحات غريبة علينا تهدد هويتنا وثقافتنا المصرية».