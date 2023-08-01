نجوم الفن يشيدون بمبادرة المتحدة لدعم حياة كريمة: تدعم احتياجات الناس في ظل الغلاء العالمي

كعادتها، اتخذت «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» خطوة إيجابية بإعلانها تخصيص عوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»، وجاء هذا التبرع إيماناً منها بدور المبادرة فى توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف والمناطق العشوائية بالحضر، إضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجاً. وأشاد عدد من الفنانين بقرار «الشركة المتحدة»، بالتبرع بعائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة «حياة كريمة».

وأثنى الفنان أمير كرارة، على القرار، مؤكداً فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، شكره للشركة المتحدة على هذا القرار العظيم، خاصة أنه بمثابة تثمين لمبادرة «حياة كريمة» التى تلعب دوراً كبيراً فى التخفيف عن المواطنين فى الريف والحضر.

بينما قالت الفنانة لقاء سويدان: «قرار محترم وهائل ودعم لاحتياجات الناس فى ظل الغلاء العالمى»، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى ذلك الدعم من أجل أن نخطو مع مصر خطوات إلى الأمام، خاصة أن وضع مدينة العلمين الجديدة جاء فى موقع مميز على خريطة الترفيه فى الشرق الأوسط والعالم، ويجب الاستفادة من المهرجان، والحالة التى يخلقها.

وأعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بقرار الشركة، مؤكدة أن ما فعلته «المتحدة تُشكر عليه جداً، وهذا شىء متوقع من المتحدة كعادتها، وأتمنى من أى شخص أو جهة الاقتداء بها، ويتم التبرع لـ«حياة كريمة» لأن هذه المبادرة تخدم ناس كتيرة جداً.. ألف شكر للمتحدة».

وأشادت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بالقرار مضيفة: «مبادرة حياة كريمة هدفها كريم وكلنا جنود، كل واحد فى مكانه لخدمة مصر، فخورة وسعيدة جداً بهذه المبادرة، وأنا تحت أمر المتحدة وأمر مصر».

«حلمى»: جاءت فى وقتها

وكان للفنان حلمى عبدالباقى الرأى ذاته، حيث أشاد بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال فى حديثه لـ«الوطن»، إن المبادرة التى قامت بها الشركة المتحدة جاءت فى وقتها ولا بد من العمل عليها، خاصة أن ملايين الزوار والسياح يأتون لمصر، وذلك يُعتبر نوعاً من أنواع الترويج لمصر بشكل عام، ومدينة العلمين باعتبارها مستضيفة للحدث، فضلاً عن البعد الأصيل وهى خدمة ترفيهية مقدمة للجمهور المصرى.

نقابة المهن الموسيقية تعلن تضامنها الكامل لدعم حفلات «حياة كريمة»

ووجّهت نقابة المهن الموسيقية الشكر للمتحدة، من خلال بيان رسمى، تحت رئاسة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، مشيدة بخطوة الشركة. وجاء نص بيان نقابة المهن الموسيقية كالتالى: «نقابة المهن الموسيقية تقدر وتثمّن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعلن عن تضامنها الكامل لدعم حفلات لصالح مبادرة حياة كريمة».