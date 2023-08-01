«الستات ميعرفوش يكدبوا» يستعرض حفلات ومفاجآت مهرجان العلمين

استعرض برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «CBC» حفلات مهرجان «العلمين»، وقالت الإعلامية إيمان عز الدين: «بيستعد مدحت صالح وريهام عبد الحكيم لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين والذي من المقرر أن يقام الخميس 3 أغسطس الساعة 9 مساء».

تفاصيل حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في مهرجان العلمين

وأضافت إيمان: «النجم مدحت صالح هيقدم بوكيه من أجمل أغانيه في سهرة طربية مختلفة وهيقدم الثنائي ريهام ومدحت أكثر من أغنية بطريقة الديو سويا».

أما عن يوم الجمعة، فقالت إيمان أن مسرح العلمين يستقبل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري في حفل غنائي ضخم، وأن حفلتي الخميس والجمعة متاحة عبر موقع تذكرتي.

مفاجآت مهرجان العلمين

وقالت الإعلامية هبة الأباصيري، إنه حتى نهاية شهر أغسطس يوجد الكثير من الحفلات الفنية والفعاليات الرياضية والندوات وغيرها من المفاجآت التي يتم الإعلان عنها تباعا.