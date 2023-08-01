«فرقة كايروكي» تنضم لحفلات مهرجان العلمين الجديدة: «هنعمل حفلة للتاريخ»

تتوالى الحفلات الغنائية لعدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، إذ أعلنت فرقة كايروكي عن تنظيم حفل مرتقب بالمهرجان.

كايروكي في مهرجان العلمين

وشاركت فرقة كايروكي جمهورها منشورا، عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر»، أعلنت خلاله عن انضمامها لحفلات مهرجان العلمين.

وجاء في المنشور: «هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفله للتاريخ نتمني نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم» مضيفا أن «مصر قبلة سياحية للعالم».

هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفله للتاريخ نتمني نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من اجمل الاماكن في بلدنا والعالم واكدت ان مصر قبله سياحيه للعالم. #مصر — Cairokee (@CairoKee) August 1, 2023

يذكر أن مهرجان العلمين، انطلق يوم 13 يوليو، وشهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية، أحياها تامر حسني وراغب علامة ونانسي عجرم وأحمد سعد، وخلال الأيام المقبلة سيحيي عدد آخر من الفنانين عددا من الحفلات الغنائية، منهم مدحت صالح وريهام عبد الحكيم وكارول سماحة وتامر عاشور وإليسا وبهاء سلطان ومحمد منير وحميد الشاعري ومطرب الراب العالمي russ.

أما فرقة كايروكي، فكانت قد أحيت مؤخرا حفلين في مركز المنارة وحققا نجاحا كبيرا بحضور جماهيري مبهر.