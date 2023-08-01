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«فرقة كايروكي» تنضم لحفلات مهرجان العلمين الجديدة: «هنعمل حفلة للتاريخ»

كتب:

بسمة شطا
07:03 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
كايروكي

كايروكي

تتوالى الحفلات الغنائية لعدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، إذ أعلنت فرقة كايروكي عن تنظيم حفل مرتقب بالمهرجان.

كايروكي في مهرجان العلمين

وشاركت فرقة كايروكي جمهورها منشورا، عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر»، أعلنت خلاله عن انضمامها لحفلات مهرجان العلمين.

وجاء في المنشور: «هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفله للتاريخ نتمني نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم» مضيفا أن «مصر قبلة سياحية للعالم».

يذكر أن مهرجان العلمين، انطلق يوم 13 يوليو، وشهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية، أحياها تامر حسني وراغب علامة ونانسي عجرم وأحمد سعد، وخلال الأيام المقبلة سيحيي عدد آخر من الفنانين عددا من الحفلات الغنائية، منهم مدحت صالح وريهام عبد الحكيم وكارول سماحة وتامر عاشور وإليسا وبهاء سلطان ومحمد منير وحميد الشاعري ومطرب الراب العالمي russ.

أما فرقة كايروكي، فكانت قد أحيت مؤخرا حفلين في مركز المنارة وحققا نجاحا كبيرا بحضور جماهيري مبهر.

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بقلم بسمة شطا