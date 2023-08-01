خبراء: تبرع «المتحدة» بعوائد مهرجان العلمين لحياة كريمة يكشف عن الوعي بمتطلبات المجتمع وأولوياته.. وتعزيز دعم العمل الأهلي

ثمّن عدد من المسئولين بالمنظمات الأهلية والشخصيات العامة مجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دعم منظمات المجتمع المدنى فى الرقى بحياة المواطن البسيط وآخرها قرار الشركة بتخصيص عوائد وفوائد مهرجان العلمين لصالح «حياة كريمة» باعتبارها مبادرة تخدم 60 مليون مصرى بالمحافظات.

واعتبر مسئولو منظمات المجتمعات الأهلية قرار الشركة عظيماً ويؤكد مدى وعيها بمتطلبات المجتمع وأولوياته خلال الفترة الحالية خاصة الجانب الاقتصادى والاجتماعى وسيلعب دوراً مهماً فى تحريك وتنشيط المنظمات والمؤسسات المختلفة لدعم العمل الأهلى فى مصر وتعزيز أركانه.

وأشادوا بدور الشركة التوعوى الذى تقوم به بشكل مستمر من خلال منصاتها الإعلامية فى رد الشائعات والأكاذيب وتحصين المواطنين من أى اختراق أو غزو فكرى يهدد المجتمع.

وأشاد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بقرار الشركة المتحدة بالتبرع بصافى عوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة وهو أمر ليس غريباً على الشركة التى تتبنى مهمة وعى المواطن المصرى، والوقوف دائماً كحائط صد منيع أمام المعلومات المضللة التى يحاول أهل الشر ترويجها، وهو قرار عظيم وصائب، ويجب على الشركات المصرية أن تقتدى به.

وأضاف «ممدوح» أن هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة من خلال استجابة العديد من الشركات والمؤسسات لدعم مبادرة حياة كريمة، مثلما فعلت الشركة المتحدة، مؤكداً أن مهرجان العلمين أعاد للسياحة المصرية رونقها من جديد، وألقى الضوء على واحدة من أهم الوجهات السياحية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وتابع أن الدولة تستطيع أن تُنافس العالم فى عز الأزمة الاقتصادية، من خلال تنظيم مهرجان العلمين الذى لفت أنظار الملايين فى العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأشاد النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع به لمبادرة حياة كريمة، مؤكداً أن هذا القرار يصب فى صالح المواطن المصرى البسيط، ويبعث رسالة طمأنينة له.

وأشار «بدوى»، فى بيان، إلى جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من أجل دعم المبادرات التى تخدم المواطنين، موضحاً أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دوراً بارزاً فى ملف الحماية الاجتماعية، من خلال المبادرات التى تتبناها للتخفيف عن المواطن البسيط.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تستهدف فى المقام الأول توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر فقراً واحتياجاً، حيث تعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجاً.

وتابع: «مبادرة حياة كريمة حققت العديد من الإنجازات على أرض الواقع لذلك فهى المبادرة الأكبر عالمياً فى العصر الحديث، وجاءت لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وعملت على تحقيق التنمية الشاملة داخل القرى الأكثر احتياجاً للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد».

«عبدالقوى»: تصرف سليم.. وأدعو كل مؤسسات المجتمع المدنى إلى السير على طريق «المتحدة»

وأشاد النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بقرار «المتحدة»، مؤكداً أنه نموذج فى العدالة الاجتماعية، حيث تتحول أموال وعوائد الحدث السياحى الضخم إلى مساعدات ودعم يدخل جيوب الفقراء وبيوت الأسر الأوْلى بالرعاية، وهذا هو أفضل مثال للعدالة الاجتماعية.

وأضاف «عبدالقوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة «حياة كريمة» إحدى أفضل المبادرات على مستوى مصر والمنطقة كلها، وتسهم فى تغيير حياة الناس ورفع مستوى معيشتهم، وتوجيه العوائد لهذه المبادرة الرائدة تصرف سليم وقرار صائب ونموذج يحتذى به، داعياً كل مؤسسات المجتمع المدنى إلى السير على طريق «المتحدة»، قائلاً: «شكراً للشركة المتحدة على هذا القرار».

وأوضح «عبدالقوى» أن مبادرة «حياة كريمة» تسهم فى تحسين مستوى معيشة ما يقرب من ٦٠ مليون مواطن.