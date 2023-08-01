إصابة شخصين في تصادم سيارتين على طريق «مطروح - السلوم»

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر تصادم سيارتين على طريق «مطروح - السلوم» بعد مدينة سيدي براني، وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى، وأخطر قسم شرطة براني اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل ستشفى براني التخصصي مصابي حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح السلوم، وهم فرج حامد سالم، 50 سنة، من براني، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالأسنان السفلى، والحالة العامة متوسطة، وإبراهيم فايز الطيب، 25 سنة، مقيم في مدينة سيدي براني، ومصاب بجرح قطعي بالرأس 10 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة براني وشرطة تأمين طريق السلوم إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.