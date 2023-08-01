مصرع سيدة في حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها في حادث سيارة صدمتها في الكيلو 90 على طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي أمام قرية اللوتس السياحية، منذ قليل.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة تأمين الطريق وشركة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث سير الساحل الشمالي

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي ضحية حادث السير تدعى نادية محمود عبد الرحيم 52 سنة من الإسكندرية، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، ووضعها تحت إشراف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية إلي موقع حادث سير الساحل الشمالي، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.