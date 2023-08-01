بطيخة باسم محمد هنيدي في العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو، بطولة الفنان محمد هنيدي، في إحدى السينمات على طريق العين السخنة.

وقام المنظمون للعرض الخاص للفيلم، بإهداء محمد هنيدي بطيخة مكتوب عليها «محمد هنيدي».

محمد هنيدي يغني في العرض الخاص لفيلمه

ومن المقرر أن يغني محمد هنيدي خلال العرض الخاص مع فرقة شاروموز، الأغنية الدعائية للعمل، كما سيتم توزيع بطيخ على الحضور.

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

كما يشارك في الفيلم بجانب محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، نانسي صلاح، موسيقى تصويرية خالد حماد، تصوير أحمد يوسف، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.