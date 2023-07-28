محمد هنيدي يطلق مسابقة لحضور فيلم مرعي البريمو.. «كم عدد البطيخ؟»

أعلن الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن مسابقة لحضور العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو.

مسابقة لحضور فيلم مرعي البريمو

ونشر محمد هنيدي بوستر الفيلم، وأطلق مسابقة: «كام عدد البطيخ في الصورة»، وعلق قائلا: «اللي عايز يحضر العرض الخاص السري يقولنا في كام بطيخة في الصورة.. هنختار خمسة من اللي هيجاوبوا صح يشوفوا الفيلم قبل أي حد، وكمان هسلمهم جايزة المسابقة بطيخة في حضور الإعلام وقنوات التلفزيون 2 أغسطس بدور العرض».

تفاصيل فيلم مرعي البريمو

فيلم «مرعي البريمو» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب محمد هنيدي، أبرزهم غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول «مرعي البريمو» الذي يعمل في تجارة البطيخ؛ إذ يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.