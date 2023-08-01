محمد هنيدي يصل العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو

وصل منذ قليل، الفنان محمد هنيدي، العرض الخاص لفيلمه الجديد «مرعي البريمو»، المقام بإحدى السينمات على طريق العين السخنة.

العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو

ومن المقرر أن يغني محمد هنيدي خلال العرض الخاص، مع فرقة شاروموز، الأغنية الدعائية للعمل، كما سيتم توزيع بطيخ على الحضور.

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

كما يشارك فى الفيلم بجانب محمد هنيدي، غادة عادل علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، نانسي صلاح، موسيقى تصويرية خالد حماد، تصوير أحمد يوسف، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.