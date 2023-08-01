مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة.. 7 برامج دراسية

حددت جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة، حتى يتمكن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من معرفة مصروفات الجامعة للعام الدراسي الجديد.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023 والكليات المتاحة

وبحسب الجامعة، فإن مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة، كالآتي:

-كلية الطب 90 ألف جنيه.

-كلية طب الأسنان 75 ألف جنيه.

-كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

-كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.

-كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنيه.

-كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

-كلية الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.

كليات جامعة أسيوط الأهلية 2023

ووفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن جامعة أسيوط الأهلية تضم كليات وبرامج تعليمية متعددة تتضمن كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الألسن وكلية العلوم الإدارية والمالية وكلية الهندسة.

موعد التنسيق في كليات جامعة أسيوط الأهلية 2023-2024

وأكدت جامعة أسيوط الأهلية أن موعد التنسيق في جامعة أسيوط الأهلية 2023-2024 سيكون عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى، ويكون التقديم إلكترونيا.