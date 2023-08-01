تنسيق الجامعات 2023.. آخر موعد للتسجيل في امتحان القدرات 2023

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن آخر موعد للتسجيل في امتحان القدرات 2023، وذلك بعدما تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة أمس، وتكريم الأوائل من الطلاب والطالبات.

وفي تنسيق الثانوية العامة 2023، ضمت قائمة الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023-2024

الكليات يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

- كليات الفنون الجميلة وهي الفنون والعمارة.

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان ودمياط وبنها وبني سويف.

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا

- كليات التربية الرياضية

- كليات التربية النوعية شعبتا «التربية الفنية والتربية الموسيقية»

- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

- شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

- كلية التربية بالسويس جامعة السويس.

- كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس.

آخر موعد لطلاب الثانوية العامة 2023 للتسجيل لاختبارات

وحدد مكتب التنسيق الإلكتروني، يوم 3 أغسطس المقبل، ليكون آخر موعد لطلاب الثانوية العامة 2023، للتسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكتروني، وذلك حتى يتم التقدم لاختبارات القدرات، وذلك بالنسبة للكليات التي تشترط القبول بها اجتياز قدرات تحددها الكلية التي يرغب الطالب في الانتساب اليها.