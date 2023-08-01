تنسيق الثانوية العامة 2023.. اعرف آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات

تنسيق الثانوية العامة 2023 يبحث عنه العديد من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة أمس، من خلال مؤتمر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وتكريم الأوائل من الطلاب والطالبات.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وحول تنسيق الثانوية العامة 2023، حدد مكتب التنسيق الإلكترونى يوم 3 أغسطس المقبل آخر موعد لطلاب الثانوية العامة 2023، للتسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكتروني، والتقدم لاختبارات القدرات وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وفي تنسيق الثانوية العامة 2023، تضم قائمة الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2032/2024 تشمل: كليات الفنون الجميلة «فنون - عمارة» - كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط - بنها - بني سويف» - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا «التربية الفنية والتربية الموسيقية» - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس» - كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس.

تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2023

وفي سياق تنسيق الثانوية العامة 2023، كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.