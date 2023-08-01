محمود العسيلي يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة «إوعى»

يواصل الفنان محمود العسيلي، طرح أغانيه السينجل، التي أعلن عن طرحها في موسم الصيف، وبالفعل أعلن من خلال صفحته الخاصة عن موعد طرح أغنيتة الجديدة التى تحمل اسم «إوعى».

موعد طرح أغنية محمود العسيلي

وشارك الفنان محمود العسيلي، جمهوره، بالبوستر الرسمي للأغنية، من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام» وعلق عليه قائلا «استنوا بكرة أغنية إوعى الساعة 3 مساءً على جميع منصات الإستماع.. وأوعوا تنسوا الميعاد».

وكان الفنان محمود العسيلي، قد أعلن من قبل عن أنه سيطرح أربعة أغاني في موسم الصيف، وكشف عن أسمائهم، فحملت الأغنية الأولى اسم «بايظة»، والثانية «إوعى» والثالثة «الكل عليك بينم»، والرابعة «مين كان يصدق».

وبالفعل تم طرح الأغنية الأولى التي تحمل اسم «بايظة»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا، وتعاون فيها مع الشاعر فلبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا وانتِ بس ياست الحسن لو كل الدنيا غالبها الحزن

احنا هنتجنن مش مهم ماهي كده كده بايظة

نضربها طبنجه طلقه برمح نسهر انا وانتِ لحد الصبح

إن شاالله حتى نبات في القسم ماهي كده كده بايظه