«التنسيق الحضاري» يدرج القانوني فؤاد عبدالمنعم رياض في مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم القانوني البارز فؤاد عبدالمنعم رياض في مشروع «عاش هنا»، والذي يهدف إلى تخليد أسماء رموز مصر في كل المجالات وحفظ ذاكرة الوطن، وتقديمها إلى الأجيال الجديدة من خلال وضع لافتة معدنية تحمل اسم الشخصية، وجانب من السيرة الذاتية لها، وتم تعليق اللوحة على عنوان الراحل الكائن ب 3 شارع مصدق الدقى بالجيزة.

فؤاد عبدالمنعم رياض

وبحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري فؤاد عبدالمنعم رياض مولود في 8 أكتوبر 1928، وهو أحد القامات المصرية الكبيرة في مجال القانون، وهو القاضي الدولي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، عين بكلية الحقوق واصبح مدرس بحقوق القاهرة ثم سافر بعثة إلى فرنسا، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وجامعة السوربون بباريس - القاضي في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة.

وشارك الراحل في محاكمة الجنرال الصربي كريسيتش المسئول عن المذابح الصربية في البوسنة والهرسك و(سربيتيشيا)، وفي أعقاب ثورة 30 يونيو اختير بموجب القرار الجمهوري 4 لسنة 2014 رئيسا للجنة تقصي الحقائق - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، فقد رأسها لمدة 8 سنوات بداية من 1990 وحتى 1998، وظل رئيسا شرفيا لها حتى رحيله - عضو وفد الدبلوماسية الشعبية بجنيف.

عُرف بإسهاماته البارزة بالمؤلفات والمقالات وتدريس القانون الدولي، وتخرج على يديه مئات القضاة والمحامين المصريين والعرب، كما صدر له العديد من المؤلفات منها: الوسيط في القانون الدولي الخاص في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص، الوجيز في القانون الدولي الخاص، هموم إنسان مصري، آراء قاض دولي في القانون والحياة، محن من صنعنا وحلول بين أيدينا، وتوفي في 7 يناير 2020.