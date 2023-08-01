«التنسيق الحضاري»: إدراج اسم الإعلامية أماني ناشد ضمن مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الإعلامية أماني ناشد في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى تخليد ذكرى رموز الوطن في مختلف المجالات الأدبية والفنية والفكرية والإعلامية وحفظها للأجيال المقبلة، ويمكن للمارة مشاهدة لافتة معدينة تحمل اسم أماني ناشد، وعنوانها 29 شارع أمين الرافعي- الدقي- الجيزة.

وأماني ناشد، إعلامية ومذيعة حفرت اسمها في ذاكرة ماسبيرو منذ بداية التلفزيون المصري، بفضل حضور شخصيتها وتمتعها بالرقي والذكاء في حواراتها؛ كل ذلك شكل لها أطلالة مميزة على الشاشة جعلت الجمهور يتعلق بها.

معلومات أماني ناشد

ولدت أمانى حسن أحمد ناشد في محافظة الجيزة يوم 14 مارس 1935، لأب تركى الأصل يعمل ناظرا لتفتيش الزعفرانة الملكي، وتخرجت في كلية الآداب قسم الاجتماع سنة 1958.

وتحمل اللوحة نبذة من سيرة الراحلة أماني ناشد، ويمكن الإطلاع عليها من خلال تطبيق Q R، وحسب المعلومات المتوفرة على موقع التنسيق الحضاري، فإن الإعلامية الراحلة بدأت مشوارها بالعمل بالإذاعة في مكتبة الشرائط حتى سنة 1960، ثم انتقلت للعمل كمذيعة بالتليفزيون مع بداية انطلاقه، وسافرت إلى ألمانيا ضمن بعثة لتدرس فن التليفزيون، وكانت أصغر مراقب بالتليفزيون.

برامج أماني ناشد

ومن أشهر برامج الإعلامية الراحلة: «كاميرا 9» واستضافت من خلاله العديد من كبار الفنانين و الفنانات منهم فاتن حمامة، ووردة الجزائرية، وبليغ حمدي، وعمر خورشيد، كما قدمت برامج أخرى منها «لقاء كل يوم» و«على شط النيل»، ورحلت عن عالمنا في 4 فبراير 1980.