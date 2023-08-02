مصروفات علاج طبيعي كفر الشيخ والأوراق المطلوبة للتقديم.. اعرف التفاصيل

حددت جامعة كفر الشيخ، مصروفات علاج طبيعي كفر الشيخ والأوراق المطلوبة للتقديم، خلال العام الماضي بنحو 900 جنيه، وهو الأمر الذي سوف ينطلق عند الالتحاق للطلاب الجدد والقبول بكلية العلاج الطبيعي في جامعة كفر الشيخ، وذلك ضمن دفعة العام الجامعي الجديد 2023-2024.

مصروفات علاج طبيعي كفر الشيخ والأوراق المطلوبة للتقديم

كما كشف مصدر مطلع، في جامعة كفر الشيخ، في تصريحات ل«للوطن»، أن مصروفات علاج طبيعي كفر الشيخ والأوراق المطلوبة للتقديم، سوف تكون بنحو 900 جنيها مثل مصروفات الطلاب بالعام الجامعي المنقضي 2022-2023، مشيراً أن عدد الطلاب بالمائة لا يتجاوز 285 طالب وطالبة بالفرقة الأولي، كما يتم قبول الطلاب طبقاً للتنسيق بالعام الماضي بنحو 374 درجة كحد أدني.

الأوراق المطلوبة للتقديم 2023 لكلية العلاج الطبيعي كفر الشيخ

وأوضح المصدر أن مصروفات علاج طبيعي كفر الشيخ والأوراق المطلوبة للتقديم، لطلاب الجدد بكلية علاج طبيعي كفر الشيخ، قد جاءت كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة 2023

- شهادة ميلاد كمبيوتر ضوئية

- عدد من 3- 6 صور شخصية 4x6.

- دفع مصروفات جنيه للفرقة الأولى بنحو 900 جنيه.

- استمارة قبول الكلية

- نموذج 2 جند، وذلك للطلاب البنين.

- نموذج 6 جند للطلاب الذين تجاوز أعمارهم عن 22 عاما.