الغردقة تستعد لحفل تدشين متحف غارق تحت الماء غدا

تستعد أجهزة مدينة الغردقة لحفل تدشين متحف غارق تحت الماء، غدا الخميس، بحضور محافظ البحر الأحمر وعدد من الوزراء المصريين والعرب، وإطلاق 3 مواقع غوص على شواطئ مدينة الغردقة تضم مجموعة من المعدات والتي سيتم إغراقها في أول متحف مائي بالغردقة.

متحف تحت الماء بشواطئ الغردقة

كان أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في بيان صحفي، إطلاق أول متحف تحت الماء، الأول في مصر يضم قطعًا من المعدات والمركبات بالتعاون مع وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية بمياه البحر الأحمر.

أول متحف تحت الماء

وأشار الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أجهزة الغردقة على موعد مع تجربة فريدة تعد الأولى في مصر لأول متحف غارق تحت الماء بشواطئ الغردقة في ثلاثة مواقع الغوص هي شعاب السقالة، عروق الطويل، عرق جامع.

وكشف «غلاب»، أن الهدف من التجربة هو خلق مواقع غوص غير تقليدية لتخفيف الضغط على الشعاب المرجانية الطبيعية وخلق مناطق غوص جديدة بشواطئ الغردقة.

وأكد مدير المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، أهمية سياحة الغوص في الغردقة والتي تضم أكثر من موقع الغوص يأتي إليها السياح الأجانب من جنسيات مختلفة؛ لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة، لافتا إلى أن الغردقة تستقبل سنويا 4 ملايين سائح من المهتمين بسياحة الغوص.