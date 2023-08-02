نتيجة طب سوهاج في الفرقة الأولى.. تعرف على التفاصيل

نتيجة طب سوهاج في الفرقة الأولى، تم اعتمادها من قبل القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، حيث بلغت نسبة النجاح 39%، وبلغت نسبة الرسوب بين الطلاب 60%.

نتيجة طب سوهاج الفرقة الأولى

وعن نتيجة طب سوهاج في الفرقة الأولى، قال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، إن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى بالكلية بلغ 600 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين قدموا لأداء الامتحانات بلغ 568 طالبا وطالبة بعد تخلف 32 طالبا، وطالبة عن أداء الامتحانات.

عدد الراسبين في نتيجة طب سوهاج

وأضاف «القاضي» في تصريح لـ«الوطن»، أن نتيجة طب سوهاج الفرقة الأولى للراسبين بها بلغ عددهم 346 طالبا بنسبة رسوب بلغت 61%، بينما بلغ عدد الطلاب الناجحين بها 222 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 39%.

150 طالبا وطالبة حصلوا على تقدير امتياز

وأشار «القاضي» إلى أنه جاء 150 طالبا وطالبة من الناجحين في نتيجة طب سوهاج الفرقة الأولى ممن حصلوا على تقدير امتياز، بينما جاء عدد الطلاب الذين حصلوا على تقدير جيد جدا 42 طالب، بينما جاء عدد الحاصلين على تقدير جيد 25 من الطلاب والطالبات.