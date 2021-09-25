فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الطب في جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، البرنامج الزمني للترشح لمنصب عميد كلية الطب، في الفترة من 23 سبتمبر الحالي حتى 10 أكتوبر المقبل، لافتا إلى إقرار الجدول الزمني، المقترح للجنة تلقي الأوراق، يوم الخميس الماضي بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة.

وأضاف «عبدالخالق»، في بيان صحفي، اليوم، أن تلقي طلبات الترشيح بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة، سيبدأ يوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر، على أن يتم غلق باب الترشيح يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر في الثانية ظهرا.

9 أكتوبر.. إعلان الكشف النهائي للمرشحين

وأشار إلى أن فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة الأولية، سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر، على أن يتم تلقي الطعون يوم الأربعاء الموافق 6 من نفس الشهر، من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، والبت فيها يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، وإعلان الكشف النهائي للمرشحين، لافتا إلى أن إعلان الجدول الخاص بعرض المرشحين لبرامجهم سيكون يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، افتتح البرنامج التدريبي الثالث لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح لمنصب عميد الكلية، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالحرم الجامعي القديم .

ونوّه إلى أن البرنامج التدريبي يأتي وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، لتأهيل قيادات الجامعة وتعريفها بكافة اللوائح والقوانين والنظم التي تحكم المسؤوليات الجامعية، لافتاً إلى أن التدريب يهدف إلى التطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية.