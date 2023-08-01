انتشال جثة عامل لقي مصرعه في انقلاب «توك توك» داخل ترعة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه غرقاً، جراء تعرضه لحادث انقلاب «توك توك» في مصرف الخيري، أسفل كوبري عاشور، المؤدي إلى مركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

مصرع عامل في البحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل جراء سقوط «توك توك» الخاص به داخل ترعة مصرف الخيري بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم.

التحفظ على الجثة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانُتشلت الجثة، وتبين أنها لعامل يدعى حسين محمد حلمي علي، 58 سنة، مقيم في المحمودية.