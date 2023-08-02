مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية لعام 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

تُعد كلية الهندسة المقصد الأول للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة قسم علمي رياضة، ويهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية لعام 2023، وأقسام الكلية، وتنسيق العام الماضي، فضلا عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية.

مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية لعام 2023

وتستعرض «الوطن» مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية لعام 2023 والتي جاءت العام الماضي بحد أدنى 1200 جنيه، كما جاء الحد الأدنى للتنسيق العام الماضي 340 درجة بنسبة مئوية 82%، وفي العام الذي قبله كان الحد الأدنى للقبول 387 درجة.

أقسام كلية الهندسة جامعة المنوفية

وتضم كلية الهندسة جامعة المنوفية 2023 سبعة أقسام علمية وهي أقسام «الهندسة الكهربية، والقوي الميكانيكية، وهندسة الإنتاج والتصميم، قسم الهندسة المدنية، قسم الهندسة المعمارية، وقسم العلوم الأساسية، وقسم الهندسة الكهربية والحاسبات»، ويتم تحديد الأقسام للطلاب بعد السنة الأولى.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة جامعة المنوفية

وحددت كلية الهندسة جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية، والتي جاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.