مصاريف كلية الآداب جامعة المنوفية لعام 2023.. الأوراق المطلوبة

تعد كلية الآداب جامعة المنوفية، من أهم الكليات لأبناء المحافظة التي يقصدها الآلاف من الطلاب سنويا، وتشغل مصاريف كلية الآداب جامعة المنوفية لعام 2023 الكثير من الطلاب.

مصاريف كلية الآداب جامعة المنوفية لعام 2023

تستعرض «الوطن»، مصاريف كلية الآداب جامعة المنوفية لعام 2023، والتي بلغ الحد الأدنى لها 650 جنيها وتصل في الانتساب إلى 1350 جنيها، وفق المعلن من الكلية العام الماضي.

وتحتوي الكلية على 11 قسما وهي اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، علم الاجتماع، قسم التاريخ، علم النفس، قسم الجغرافيا، قسم الفلسفة، قسم المكتبات والمعلومات، قسم الإعلام.

وجاء تنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية العام الماضي 277 درجة أي بنسبة 67.6% انتظام، و266 درجة أي بنسبة 65% انتساب، وفق المعلن رسميا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآداب جامعة المنوفية

وحددت الكلية الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية والتي أعلنت عنها العام الماضي، وجاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- دفع المصاريف اللازمة.

6- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

7- توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

8- تقديم الأوراق في دوسيه يحافظ عليها.