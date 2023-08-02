17 إجراء من محافظة القاهرة لترشيد الطاقة.. أبرزها حظر زينة الكهرباء بالمناسبات

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، متابعة خطة ترشيد استهلاك الطاقة التي أقرها مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، مع نشر خطة تخفيف الأحمال بكل أحياء القاهرة حتى يعرف المواطنون المواعيد المحددة لقطع الكهرباء بالشوارع والمناطق والأحياء والمدن بالعاصمة لاتخاذ ما يلزم.

ومن ضوابط ترشيد الاستهلاك التي أقرتها محافظة القاهرة في تقرير لها، ما يلي:

- اعتماد أكثر من 13 مجموعة تشمل الشوارع والأحياء وكل مجموعة لها جدول زمنى بمواعيد انقطاع الكهرباء.

- متابعة مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاه والورش والمولات التجارية.

- الاستعداد لتطبيق توجيه الحكومة بشأن يوم العمل اون لاين داخل المباني الحكومية وهو يوم الأحد أسبوعيا مع استثناء جهات محددة لصالح العمل.

- حظر زينة الكهرباء فى المناسبات وافتتاح المحلات لتجنب استهلاك الكهرباء.

- خفض انارة أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين.

- التأكيد على المنشآت الرياضية بغلق الإضاءة بعد انتهاء التدريبات والعمل.

- التنبيه على الأحياء والمديريات والهيئات بغلق الكهرباء بعد انتهاء مواعيد العمل.

خفض تشغيل أجهزة التكييف

- التشديد على خفض تشغيل أجهزة التكييف في المباني الحكومية.

- متابعة غلق إضاءة اللوحات الإعلانية بالشوارع والمحاور وأعلى العقارات بعد التاسعة مساء.

- متابعة خفض انارة واجهات المحلات والأنشطة التجارية.

- التنسيق بين الجهات المختصة لمواجهة سرقات الكهرباء.

- الزام المستشفيات بوجود مولدات احتياطية تحسبا لأى ظروف والتشديد على عدم قطع التيار عنها.

- متابعة نتائج تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الكهرباء.

- توعية المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة.

- استخدام لمبات موفرة للكهرباء داخل المنشآت الحكومية وفى أعمدة الإنارة.

عدادات مسبقة

- استخدام عدادات مسبقة الدفع لضبط الاستهلاك.

- مناشدة المساجد والكنائس بفصل التيار عقب كل صلاة.