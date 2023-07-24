10 مخالفات تتسبب في غلق المحلات التجارية.. أبرزها «لعب القمار»

حدد قانون المحال العامة لسنة 2019، عددًا من العقوبات التي لأصحاب المحلات حال ارتكابهم بعض المخالفات سواء فيما يتعلق بمخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية، أو ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، حالات غلق المحلات إداريا، بحسب ما ذُكر على الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصرية.

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون والتي تتعلق بترخيص المحلات أو تغيير النشاط، أو عدم تركيب كاميرات المراقبة.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

لعب القمار في المحلات

4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6-- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

10- وفيما يتعلق بغلق المحلات بسبب لعب القمار، أو ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام فإنه لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.