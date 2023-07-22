«القاهرة» تواصل خطة ترشيد استهلاك كهرباء المباني الحكومية بعد مواعيد العمل

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والشوارع، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة حفاظا على الموارد المتاحة وتحقيق التوازن البيئي.

وتابع اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الإنارة والمتابعة الميدانية، أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق حي شرق مدينة نصر، إذ جرى ترشيد الكهرباء بشارع الطيران في محيط مبنى حي شرق مدينة نصر، ومحيط سنترال الزهراء، وشارع عبد الله العربي ونجاتي سراج، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة تكثيف الإجراءات التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

خفض إضاءة الشوارع

وأكدت محافظة القاهرة، استمرار حملة ترشيد استهلاك التيار بمباني الأحياء والتابعة للمحافظة بعد انتهاء مواعيد العمل، والتأكيد على خفض إنارة الشوارع بما لايضر بالصالح العام، وأيضا مناشدة المحلات بترشيد إنارة الواجهات وخفض الاستهلاك للإعلانات.

رفع إشغالات عربة مشروبات مخالفة في مدينة نصر

استجاب حي شرق مدينة نصر، لشكاوى المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتابع اللواء أحمد جودة، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، أعمال رفع إشغالات عربة مشروبات مخالفة وفصل الكهرباء عن عمود الإنارة، وتحرير محضر بسرقتها بميدان الواحة في مدخل كمبوند البوشي بشارع الخمسين، والتشديد على استمرار حملات إزالة الإشغالات بالشوارع والميادين.