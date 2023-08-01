محافظة القاهرة تعلن تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للعام الجديد

بدأت محافظة القاهرة من خلال مديرية التعليم، بدء خطوات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وعقد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، بشأن مجموعات الدعم المدرسي.

جاء ذلك بحضور زينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات.

ووجه موسى الشكر، للقائمين على العملية التعليمية بالقاهرة، على جهودهم المبذولة طوال العام متمنيا لهم مزيدا من الجد والاجتهاد، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، خلال الفترة المقبلة، في جميع الإدارات التعليمية، وذلك عن طريق وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، وتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتشمل مجموعات الدعم جميع المراحل التعليمية بالإضافة إلى الشهادات العامة.

كما شدد موسى، على أن تكون إدارة مجموعات الدعم المدرسي بشكل احترافي يتخطى جميع العقبات الروتينية لضمان استدامتها وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب ويأتي ذلك على النحو التالي:

- تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات وتزويدها بكافة الإمكانيات من حيث الإضاءة والتهوية والأثاث والمرافق.

- الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين في لوحات إعلانية في أماكن بارزة للجميع.

- اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة وخاصة للشهادات العامة والسماح بتشغيل المعلمين الذين يتمتعون بشهرة فائفة في مراكز الدروس الخصوصية بالعمل داخل القاعات المدرسية التي سيتم إطلاقها.

- حصول المعلم على كامل مستحقاته عقب الانتهاء من المجموعة.

خفض رسوم المجموعات

- النزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادي.

- عمل امتحانات للطلاب بصفة مستمرة في جميع المواد الدراسية وتشجيع الطلاب الفائقين بصورة دائمة حتى يكونوا مثل وقدوة لباقى أقرانهم.

- أن تخضع المجموعات للإشراف المالي والإداري بالإدارات وبنفس القواعد المقررة للعمل بالمدارس الحكومية.

تخفيضات لأبناء العاملين

- التخفيض لأبناء العاملين بالتعليم وأبناء الشهداء واليتامى.

- التأمين الجيد لأماكن مجموعات الدعم المدرسى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.

وأكد مدير المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة سرعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بالإدارات التعليمية والمتابعة الجادة والالتزام بضوابط العمل بمجموعات الدعم.