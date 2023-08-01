ضياء رشوان: مقترح بحرمان المخربين في الانتخابات من مباشرة الحقوق السياسية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، إنَّه تم مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأنهت بذلك لجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية أعمالها، موضحا أن الأخيرة منوطة بأمرين، الأول: قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والثاني: قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يتبقى لها في الوقت الحالي سوى «الصياغة».

رشوان: الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لهذه الأسباب

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، تقديم الإعلامية ريهام السهلي على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه بالنسبة لحرمان القانون البعض من مباشرة الحقوق السياسية، مثل أن يكون لديه أحكام قضائية مخلة بالشرف أو ارتكب جرائم اقتصادية أو جنائية، مشيرا إلى وجود ملاحظة تتعلق بعدم حرمان مرتكبي الجرائم الانتخابية، أي من قاموا بتخريب اللجان وضرب الناخبين، ليتم اقتراح إضافة هؤلاء للجرائم الموجودة في القانون والمقترح لاقى استحسانا كبيرا.

عقوبة المخربين للجان الانتخابية

وتابع المُنسق العام للحوار الوطني، «إضافة هؤلاء المخربين للقائمة التي تتضمن مرتكبي الجرائم الجنائية المحرومين من بعض الحقوق السياسية، يحقق مبدأ المساواة لأنه من يحقق جريمة في عين الانتخابات كيف لا يُعاقب والقانون يحتوي على ما يسمى بالجرائم الانتخابية؟ وبالتالي من يرتكب إحداها يعاقب بحرمان مؤقت لمدة معينة من بعض الحقوق».