حسام الخولي: قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي جيد

وجه النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، الشكر إلى إدارة الحوار الوطني على الروح التي تشهدها دائما خلال الفترة الأخيرة، وخاصة على مستوى التفهم الكامل لجميع وجهات النظر التي يتم طرحها حتى لو اختلفت حيث إنّ الاختلاف في النهاية لصالح الوطن.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطنى، مؤكدًا أنّ الحزب يرى أن قانون مباشرة الحقوق السياسة الحالى جيد جدا ومتلاشى لعيوب كثيرة جدًا خاصة أنّه صادر عقب ثورتين، وحزب مستقبل وطن ليس لديه أي خلاف في معالجة أي إشكاليات متعلقة بالتطبيق على أرض الواقع إذا تم التوافق عليها من جانب جميع القوى السياسية.

المشاركة في العملية الانتخابية

ولفت إلى أن مسألة المشاركة في العملية الانتخابية بكثافة دائما ما يكون نتيجة مواقف سياسية محددة حيث في حالات الاستقطاب مثلا أو انتخابات مصيرية، ومن ثم يكون لدى الجميع حرص على أن يمارس دوره ويشارك بقوة والإدلاء برأيه، مشيرا إلى أنه يرى أن الفيصل في كثافة المشاركة يكون من خلال هذا السياق.

وأكد أنّه رغم ذلك فإنّ حزب مستقبل ليس لديه أي إشكالية أيضا في أي فكرة تطرخ على أرض الواقع من شأنها المساهمة في كثافة المشاركة بالعملية الانتخابية، خاصة أن الهدف واحد وهو تحقيق العدالة الانتخابية.